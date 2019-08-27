2019-08-27T09:55:16+03:00
Происшествия

Тюменка чуть не зарезала возлюбленного из-за головной боли

Девушке грозит до десяти лет тюрьмы
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени попойка сожителей окончилась уголовным делом. Фото - pixabay.com.В Тюмени попойка сожителей окончилась уголовным делом. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени местная жительница едва не отправила на тот свет своего парня. Дело в том, что у нее заболела голова и она не желала разговаривать с пострадавшим, однако тот не желал прекращать общение.

В полицию областного центра поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен пациент с телесными повреждениями. Полицейские выяснили, что в день преступления между сожителями в результате распития алкогольных напитков произошел конфликт.

– Ссылаясь на головную боль, подозреваемая решила прекратить общение с возлюбленным. Внезапно возникший словесный конфликт перешел в драку, после чего злоумышленница нанесла колото резаное ранение потерпевшему, – рассказала подробности дела пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Она добавила, что позже стражи правопорядка задержали причастную к преступлению 28-летнюю жительницу областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело, тюменка может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника»
В Тюмени поймали пьяного водителя такси
Тюменские власти нашли подрядчика на ремонт дороги за полтора миллиарда
Казаки будут бороться со стихийной торговлей в Тюмени
Врачи рассказали педагогам, как сохранить здоровье детей
Тюменские сельхозпроизводители закупают технику с 15-процентной скидкой
Молодой тюменец похитил деньги, переданные знакомым на покупку трактора
В Тюменской области борются с опасным заболеванием крупного рогатого скота
Тюменских школьников научат основам уникальной техники ручной вышивки
Самолет из Тюмени в Тарко-Сале не может вылететь двое суток
Тюменская пенсионерка перевела мошеннику 640 тысяч рублей
Улицу Северную закроют в Тюмени до 14 октября
Тюменка сожгла дом бывшего мужа, неожиданно вспомнив старые обиды
Тюменский жилой комплекс попал в ТОП-100 новостроек страны
На улице Рижской в Тюмени отключат светофоры
Погода на 27 августа в Тюмени: возьмите зонтик – будет дождь
Александр Моор представил проект программы НОЦ на всероссийском уровне
Не мог выйти из дома: в Тобольске инвалид добился установки подъемного устройства
МЧС: в ближайшие часы на Тюмень обрушится шквалистый ветер с грозой
Перед кукольным театром в Тюмени появилась сказочная фигура
Две улицы закроют в Тюмени до 15 октября