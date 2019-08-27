Тюменка чуть не зарезала возлюбленного из-за головной боли

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-27T09:55:16+03:00

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В Тюмени местная жительница едва не отправила на тот свет своего парня. Дело в том, что у нее заболела голова и она не желала разговаривать с пострадавшим, однако тот не желал прекращать общение.

В полицию областного центра поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен пациент с телесными повреждениями. Полицейские выяснили, что в день преступления между сожителями в результате распития алкогольных напитков произошел конфликт.

– Ссылаясь на головную боль, подозреваемая решила прекратить общение с возлюбленным. Внезапно возникший словесный конфликт перешел в драку, после чего злоумышленница нанесла колото резаное ранение потерпевшему, – рассказала подробности дела пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Она добавила, что позже стражи правопорядка задержали причастную к преступлению 28-летнюю жительницу областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело, тюменка может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU