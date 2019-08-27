Тюменские сельхозпроизводители закупают технику с 15-процентной скидкой

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-27T09:37:34+03:00

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Сельхозпроизводители Тюменской области в первом полугодии 2019 года приобрели 354 единицы сельскохозяйственной техники. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, на полях уже работает или выйдет в скором времени 84 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов, 7 самоходных кормоуборочных комбайнов и 251 посевная, почвообрабатывающая и прицепная техника.

Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», продолжается закупка сельскохозяйственной техники со скидкой 15%. За первое полугодие 2019 по этому Постановлению заключено договоров на реализацию 267 единиц сельскохозяйственной техники на сумму свыше 932 млн рублей. 15-процентная скидка составила 142,4 млн рублей. Покупка техники продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что перед правительством Тюменской области стоит серьёзная задача по увеличению экспорта сельхозпродукции. Глава региона отметил, что правительство готово оказывать финансовую, образовательную и административную поддержку предпринимателям в развитии экспорта тюменской продукции на внешние рынки. Для этого в регионе создана вся необходимая инфраструктура.

Кроме того, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Тюменские молочные фермы» вошел в сотню лучших в рейтинге социально-экономического проекта «Элита нации». Ранжирование проводилось среди 700 тысяч российских предприятий, вне зависимости от формы собственности, которые работают на территории России. Рейтинг строился по двум блокам социального и экономического критериев, на основе анализа балансовых показателей и данных статистики в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерской отчетности.

ИСТОЧНИК KP.RU