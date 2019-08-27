Молодой тюменец похитил деньги, переданные знакомым на покупку трактора

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-27T09:31:53+03:00

Тюменец так и не дождался трактора, который пообещал купить его знакомый. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени будут судить 31-летнего жителя Заводоуковска за хищение денег. Крупную сумму ему передал знакомый на приобретение трактора.

– Молодой человек пообещал своему знакомому приобрести по приемлемой цене трактор японского производства через своих родственников, проживающих на Дальнем Востоке. Получив в январе этого года более 400 тысяч рублей, злоумышленник решил их присвоить и потратить в личных целях. Отсрочку поставки он объяснял возникшими сложностями с его доставкой. Впоследствии мужчина вообще перестал отвечать на звонки, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя пять месяцев, в мае потерпевший, так и не дождавшийся сельхозтехники, обратился в полицию. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд. Тюменцу грозит лишение свободы на срок до шести лет, однако он может отделаться штрафом, не превышающим полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU