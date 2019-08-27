2019-08-27T09:01:00+03:00
Звезды

Тюменских школьников научат основам уникальной техники ручной вышивки

В регионе осенью стартует проект «Живопись иглой – золотое шитьё Сибири»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских школьников научат основам уникальной техники ручной вышивкиТюменских школьников научат основам уникальной техники ручной вышивки
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Реализация проекта «Живопись иглой – золотое шитьё Сибири» начнётся в Тюменской области уже осенью, в рамках национального проекта «Культура» и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и департамента культуры Тюменской области. Проект направлен на изучение, возрождение, сохранение и развитий традиций производства строчевышитых изделий народных художественных промыслов. В течение нескольких месяцев мастера будут преподавать школьникам основы уникальной техники ручной вышивки.

По словам организаторов, во время проекта будут разработаны обучающие программы и методические пособия, организованы семинары и мастер-классы для участников, а также будет создан электронный фотокаталог произведений золотого шитья Тюменской области.

Отметим, что научно-просветительский проект реализуется фондом развития «Содружество» при содействии представительства кафедры ЮНЕСКО Тюменского государственного института культуры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что портал «Культура.РФ» рекомендует посетить музеи Тюмени и Ялуторовска, областную научную библиотеку им. Д.И. Менделеева, театр «Мимикрия» и собор Знамения Божией Матери. Туристам предлагают посетить музей-усадьбу Колокольниковых, краеведческий музей «Городская дума», исторический парк «Россия – моя история», дом-музей Машарова, музей «Спасская церковь» и собор иконы божией матери «Знамение». Также гостям Тюмени предлагают посетить областную научную библиотеку имени Менделеева, театр «Мимикрия» и доехать в музей памяти декабристов в Ялуторовске, к которому на портале «Культура.РФ» прилагает онлайн-экскурсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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