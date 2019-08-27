СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-27T09:07:23+03:00

В Тюменской области борются с опасным заболеванием крупного рогатого скота. Фото - pixabay.com.

Болезнь не представляет угрозы для жизни человека

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В селе Новоселезнево Казанского района в двух личных подсобных хозяйствах выявлено опасное заболевание крупного рогатого скота. К счастью, заразный узелковый дерматит совсем не опасен для человека.

По информации управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области, на основании лабораторных исследований были изданы приказы по установления карантина на территории села Новоселезнево.

– Заразный узелковый дерматит – болезнь КРС, характеризующаяся лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек дыхательного и пищеварительного трактов. Возбудитель может передаваться путем прямых и непрямых контактов больных и здоровых восприимчивых животных. Основной путь распространения - механический перенос членистоногими различных видов, – пояснили специалисты ведомства.

В пресс-службе управления добавили, что сейчас ведутся работы по локализации и ликвидации заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU