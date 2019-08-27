Самолет из Тюмени в Тарко-Сале не может вылететь двое суток

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-27T08:42:28+03:00

Самолет из Тюмени до Тарко-Сале не может вылететь из-за размокания полосы. Фото: Ольга Крыльцова

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Самолет компании «Ютэйр» не может вылететь из Тюмени в Тарко-Сале двое суток. Размокание полосы – вот причина задержки рейса.

Накануне, 26 августа, из Тюмени не смог вылететь самолет Ан-24. Рейс авиакомпании «Ютэйр» отложен на двое суток из-за состояния взлетно-посадочной полосы в Тарко-Сале. В этот город в Ямало-Ненецком автономном округе воздушное судно должно было вылететь еще в понедельник.

– Рейс перенесен в связи с размоканием полосы. По предварительной информации, самолет вылетит 28 августа в 08.35 по тюменскому времени. Однако это коснулось не только судна, которое должно было вылететь из Тюмени, – рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

В ближайшее время в Тарко-Сале аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, пишет городской информационный портал «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что самолет до Тюмени из Москвы приземлился в Екатеринбурге из-за сильного тумана. Пассажиры ждали улучшения погодных условий несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU