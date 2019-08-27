Тюменская пенсионерка перевела мошеннику 640 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-27T08:20:45+03:00

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В Тюменской области женщина перевела мошеннику крупную сумму денег. А все началось с обычного объявления о продаже дома.

– Потерпевшая разместила на сайте объявление о продаже своего дома. Через некоторое время пенсионерке позвонил «покупатель». Мужчина сказал, что хочет приобрести жилое помещение и готов перевести задаток. Позже он заявил, что перевел деньги на банковский счет хозяйки, но больше необходимой суммы. Мошенник попросил гражданку оставить себе 100 тысяч рублей, а остальные денежные средства вернуть ему обратно, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

64-летняя женщина пришла в банк и отправила правонарушителю обратно несуществующий задаток. Она осознала, что попалась на уловку мошенника только после того, как он перестал выходить на связь.

После того, как потерпевшая перевела покупателю свои деньги, мужчина перестал выходить на связь. В этот момент жительница Тюменского района поняла, что попалась на уловку мошенника. Однако в этот раз полицейским удалось задержать преступника. Им оказался житель Самарской области, который уже успел потратить более 400 тысяч рублей. Его доставили в Тюмень и заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU