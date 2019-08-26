Александр Моор представил проект программы НОЦ на всероссийском уровне

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-26T19:29:33+03:00

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Уникальный совместный проект Тюменской области, Югры и Ямала - Западно-Сибирский межрегиональный центр презентован сегодня, 26 августа, в Москве губернатор Тюменской области. Об этом глава региона написал на своих страничках в социальных сетях.

Как отметил глава региона, разработкой программы центра занимались целый год. И уже сегодня представили ее на всероссийском уровне.

НОЦ будет заниматься проектами, которые помогут развитию экономики в трех субъектах РФ. В их числе - нефтегазовая отрасль, биобезопасность и исследования Арктики, - написал в своём Инстаграм глава региона.

Отметим, что проект реализуется в рамках национального проекта «Наука». В общей сложности, в России планируется создать 15 таких НОЦ, однако Тюменская область стала одним из пяти пилотных регионов, где проект будет реализован.

ИСТОЧНИК KP.RU