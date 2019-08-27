Тюменский жилой комплекс попал в ТОП-100 новостроек страны

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-27T06:31:04+03:00

«Интеллект-квартал» федерального застройщика «Талан» – единственный комплекс Тюменского региона, который вошел в сотню лучших новостроек России, согласно данным единого реестра застройщиков на 23 августа 2019 года

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Проект федерального застройщика в Тюмени оказался в лидерах регионального рейтинга, заняв первое место среди новостроек Тюменской области и 97-е место среди лучших новостроек страны, набрав 79 баллов. К слову первое место по России с рекордным показателем – 115 баллов – занял столичный жилой комплекс бизнес-класса «Зиларт», застройщик Группа ЛСР.

Рейтинг новостроек ЕРЗ представляет собой комплексную оценку потребительских качеств жилых комплексов, сформированную на основе 104 показателей: инфраструктура, техническая оснащение и наполнение комплекса, соответствие домов требованиям современных тенденций.

«Интеллект-квартал» стал третьим жилым комплексом застройщика «Талан», попавшим в рейтинг. В ТОП-100 также вошли «Клубный дом на Фруктовой» и жилой комплекс «Я живу на Подлесной» в Ижевске.

В едином реестре застройщиков зарегистрировано 11 188 новостроек, но в общероссийский рейтинг «ТОП жилых комплексов РФ» попали только 1229 проектов.

Кроме высоких потребительских характеристик жилых комплексов, девелопер «Талан» имеет стабильно высокий балл в рейтинге, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

– Позиции в рейтинге подтверждают наши ценности – компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для этого мы привлекаем лучшие российские и европейские архитектурные бюро. Проекты «Талана» отвечают современным требованиям к жилью, применяя новые технологии в строительстве, благоустройстве и техническом оснащении своих жилых комплексов, – отметил директор филиала «Талан» в Тюмени Дмитрий Антощенко.

ИСТОЧНИК KP.RU