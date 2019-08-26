Не мог выйти из дома: в Тобольске инвалид добился установки подъемного устройства
В Тобольске мужчина с ограниченными возможностями здоровья добился установки в подъезде своего дома специального подъемного устройства. Правда, случилось это только при помощи прокуроров.
– Многоквартирный дом, в котором проживал инвалид – участник Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра» – не был приспособлен для его потребностей. Тоболяк долгое время был лишен возможности без посторонней помощи выйти на улицу. Такая ситуация сложилась из-за бездействия Центра социального обслуживания населения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что в адрес администрации города было внесено представление об устранении нарушений закона. Директора Центра привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время подъемная платформа установлена по месту проживания инвалида.
ИСТОЧНИК KP.RU