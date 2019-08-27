Тюменка сожгла дом бывшего мужа, неожиданно вспомнив старые обиды

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-27T07:00:37+03:00

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В Упорово полицейские задержали подозреваемую в умышленном уничтожении имущества. 51-летняя женщина, как оказалось, неожиданно вспомнила старые обиды и решила сжечь дом бывшего супруга.

Накануне, 25 августа, около 11.00 в дежурную часть упоровской полиции поступило сообщение о пожаре. На момент возгорания хозяин дома отсутствовал, версия о коротком замыкании не нашла подтверждения. Поджигательницей оказалась местная жительница.

– Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина вспомнила о конфликте, который у нее произошел с экс-супругом, и решила отомстить. Она знала, где хранятся ключи, и беспрепятственно проникла в жилище. Злоумышленница положила на кресло непотушенную сигарету, но когда пламя охватило мебель, фигурантка испугалась и вызвала пожарных, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что в результате пожара частично сгорела одна из комнат. Причиненный ущерб оценивается в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU