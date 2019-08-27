Улицу Северную закроют в Тюмени до 14 октября

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-27T08:23:23+03:00

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В Тюмени более чем на месяц закроют улице Северную. Произойдет это с 5 сентября.

– В связи с выполнением плановых работ на инженерных коммуникациях в период 5 сентября до 14 октября будет прекращено движение транспортных средств по улице Северной на участке от 50 лет Октября до здания № 9 по Северной. Объехать участок можно по улицам Профсоюзной, 50 лет Октября и Горького, – сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Карта предоставлена пресс-службой департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Там попросили участников дорожного движения заранее планировать маршруты движения и следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU