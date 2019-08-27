Погода на 27 августа в Тюмени: возьмите зонтик – будет дождь

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-27T05:00:40+03:00

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Сегодня, 27 августа, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.

Температура воздуха ночью составит +8, +9 градусов, днем потеплеет до 13 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +14. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11 градусов. Ветер северо-западный, переходящий в западный, 1-6 метров в секунду.

В этот день почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей – к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет – то зима позже придет.

ИСТОЧНИК KP.RU