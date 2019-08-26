2019-08-26T15:16:15+03:00
Звезды

Перед кукольным театром в Тюмени появилась сказочная фигура

Площадь с Коньком-Горбунком должна стать визитной карточкой областного центра
Вадим Бегун
Поделиться:
Сказочную фигуру установили у театра кукол в Тюмени. Фото - региональное отделение партии "Единая Россия".Сказочную фигуру установили у театра кукол в Тюмени. Фото - региональное отделение партии "Единая Россия".
Изменить размер текста:

В Тюмени на площади перед театром кукол состоялось торжественное открытие фигурки Конек-Горбунок. Любимый персонаж всемирно известной сибирской сказки появился перед парадным входом в театр, а дополнил композицию витраж с пером Жар-Птицы.

– В нашем кукольном театре есть замечательный спектакль «Конек-Горбунок», который полюбился маленьким зрителям. Именно поэтому мы решили, что его бронзовая фигура должна быть установлена именно здесь. Уверен, это место придется по душе и детям, и их родителям, – рассказал координатор регионального проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» Андрей Артюхов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь отметил, что площадь с Коньком станет визитной карточкой города. Он выразил благодарность Артюхову за привлечение внимания к теме сибирской сказки. По его словам, теперь горожане могут прикоснуться к великому произведению Петра Ершова вживую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не мог выйти из дома: в Тобольске инвалид добился установки подъемного устройства
МЧС: в ближайшие часы на Тюмень обрушится шквалистый ветер с грозой
Две улицы закроют в Тюмени до 15 октября
Пьяный тюменец забил креслом и задушил свою престарелую мать
В Тюмени ребенок порвал ягодицу, упав с двухметрового гаража во время игры
Прививочная кампания от гриппа началась в Тюмени
Детскую площадку по мотивам «Конька-Горбунка» установили в Тобольске
Тюменцы избавились от похищенных велосипедов, выкинув их реку Туру
Известного застройщика, который затянул со сдачей дома, засудила тюменка
Росздравнадзор проверит федеральную больницу, где не приняли задыхающуюся тюменку
Тюменские депутаты выбрали маршруты для детского туризма в Сургуте
Полез разнимать драку: тюменец откусил палец своему дяде, не рассчитав силы
На Тюмень идут дожди и похолодание
Сила есть - ума не надо: тюменец стащил кованую лавку с территории ТРЦ
Подросток погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Губернатор Александр Моор презентует в Москве Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ
Девять человек вытащили из огня тюменские пожарные на прошедшей неделе
Мать погибшего на работе тоболяка отсудила у компании полмиллиона рублей
В Тюмени частный детектив незаконно следил за сотрудницей салона красоты
Тоболяк попался на уловки лже-продавца и лишился своих денег
В Тюмени выберут лучшего предпринимателя
Убегали от друзей: тоболяк украл выпавшие из пакета телефоны студентов
Оторвал бирки, надел под кофту: тюменец похитил футболку в «Сити Молле»