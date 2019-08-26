Перед кукольным театром в Тюмени появилась сказочная фигура

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-26T15:16:15+03:00

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В Тюмени на площади перед театром кукол состоялось торжественное открытие фигурки Конек-Горбунок. Любимый персонаж всемирно известной сибирской сказки появился перед парадным входом в театр, а дополнил композицию витраж с пером Жар-Птицы.

– В нашем кукольном театре есть замечательный спектакль «Конек-Горбунок», который полюбился маленьким зрителям. Именно поэтому мы решили, что его бронзовая фигура должна быть установлена именно здесь. Уверен, это место придется по душе и детям, и их родителям, – рассказал координатор регионального проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» Андрей Артюхов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь отметил, что площадь с Коньком станет визитной карточкой города. Он выразил благодарность Артюхову за привлечение внимания к теме сибирской сказки. По его словам, теперь горожане могут прикоснуться к великому произведению Петра Ершова вживую.

ИСТОЧНИК KP.RU