2019-08-26T14:52:01+03:00
Общество

Две улицы закроют в Тюмени до 15 октября

В областном центре продолжают реконструировать трубопроводы
Вадим Бегун
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Улицы Семакова и Немцова в Тюмени закроют до 15 октября.Улицы Семакова и Немцова в Тюмени закроют до 15 октября.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени закроют для движения часть улицы Семакова и Немцова. Водителям надо заранее думать о путях объезда.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города, с 5 сентября до 15 октября по улице Семакова на участке от Герцена до Урицкого будет прекращено движение транспортных средств. Такая мера принята в связи с выполнением плановых работ на инженерных коммуникациях по объекту «Реконструкция 5К27-4/9-ТК4-1 по ул. Семакова». Объехать участок можно по улице Кирова и Челюскинцев.

– На это же время будет прекращено движение автомобилей и по улице Немцова на участке от здания № 43/1 до Даудельной. Решение принято в связи с необходимостью выполнения плановых работ на объекте «Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети улица Немцова-тп3». Пути объезда – по Профсоюзной и Комсомольской, – сообщили в департаменте.

Там попросили участников дорожного движения заранее планировать маршруты движения и обращать внимание на дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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