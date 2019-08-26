2019-08-26T14:30:31+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец забил креслом и задушил свою престарелую мать

Тело погибшей обнаружила социальный работник
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец задушил свою мать, предварительно забив креслом. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Тюменец задушил свою мать, предварительно забив креслом. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей матери.

– В конце мая этого года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома по улице Московский тракт поссорился со своей 84-летней матерью. Позже он задумал ее убить, и, вооружившись металлическим креслом, нанес потерпевшей четыре удара по голове и телу. После сдавил ей шею руками. От полученных повреждений пенсионерка умерла, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Погибшую на следующий день обнаружила социальный работник, навещавшая женщину. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи уголовное дело скоро направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две улицы закроют в Тюмени до 15 октября
В Тюмени ребенок порвал ягодицу, упав с двухметрового гаража во время игры
Прививочная кампания от гриппа началась в Тюмени
Детскую площадку по мотивам «Конька-Горбунка» установили в Тобольске
Тюменцы избавились от похищенных велосипедов, выкинув их реку Туру
Известного застройщика, который затянул со сдачей дома, засудила тюменка
Росздравнадзор проверит федеральную больницу, где не приняли задыхающуюся тюменку
Тюменские депутаты выбрали маршруты для детского туризма в Сургуте
Полез разнимать драку: тюменец откусил палец своему дяде, не рассчитав силы
На Тюмень идут дожди и похолодание
Сила есть - ума не надо: тюменец стащил кованую лавку с территории ТРЦ
Подросток погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Губернатор Александр Моор презентует в Москве Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ
Девять человек вытащили из огня тюменские пожарные на прошедшей неделе
Мать погибшего на работе тоболяка отсудила у компании полмиллиона рублей
В Тюмени частный детектив незаконно следил за сотрудницей салона красоты
Тоболяк попался на уловки лже-продавца и лишился своих денег
В Тюмени выберут лучшего предпринимателя
Убегали от друзей: тоболяк украл выпавшие из пакета телефоны студентов
Оторвал бирки, надел под кофту: тюменец похитил футболку в «Сити Молле»