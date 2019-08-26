Пьяный тюменец забил креслом и задушил свою престарелую мать

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-26T14:30:31+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей матери.

– В конце мая этого года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома по улице Московский тракт поссорился со своей 84-летней матерью. Позже он задумал ее убить, и, вооружившись металлическим креслом, нанес потерпевшей четыре удара по голове и телу. После сдавил ей шею руками. От полученных повреждений пенсионерка умерла, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Погибшую на следующий день обнаружила социальный работник, навещавшая женщину. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи уголовное дело скоро направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU