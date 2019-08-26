Прививочная кампания от гриппа началась в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-26T13:42:06+03:00

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В Тюмени сегодня, 26 августа, стартовала прививочная кампания. Местные врачи убеждают горожан о вреде самолечения.

– Поставить прививку можно, обратившись в свою поликлинику – ту, к которой вы прикреплены. При себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования и документ, удостоверяющий личность, – рассказали в комитете здравоохранения города Тюмени.

В ведомстве добавили, что в территориальные поликлиники вакцина для взрослых и детей уже поступила. Также там напомнили, что главное – не заниматься самолечением. При первых признаках заболевания следует остаться дома и сразу вызвать врача.

– Для того чтобы не заболеть, нужно чаще проводить влажные уборки и проветривание помещений, соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки. Также необходимо придерживаться здорового образа жизни, который включает полноценный сон, регулярную физическую активность, употребление здоровой пищи, пребывание на свежем воздухе, – сообщили в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU