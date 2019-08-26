Детскую площадку по мотивам «Конька-Горбунка» установили в Тобольске

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-26T13:29:34+03:00

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В Тобольске установили необычную детскую площадку. Она создана по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Чиновники признаются, что эта тема – одна из самых любимых в городе.

Спортивный игровой комплекс, все части которого выполнены в виде персонажей сказки, установили во дворе дома по улице Октябрьской, 33. Он состоит из уличной качели, песочницы, Конька-Горбунка на пружине, горки в виде Рыбы-кита и скамейки с Жар-птицей.

– Очень рад видеть здесь много семей с детьми – замечательно, что дети уже играют на площадке. Она стала уже седьмой – точно такая же установлена и в левобережной части Тобольска, – отметил координатор регионального партпроекта, посвященного произведению Ершова, секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Напомним, что совсем недавно рядом с двором – на стене хозпостройки на улице Ремезова – появился стрит-арт с Коньком-Горбунком и другими персонажами сказки Петра Ершова. Автором граффити стал тюменский художник Дмитрий Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU