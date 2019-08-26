2019-08-26T12:28:05+03:00
Общество

Известного застройщика, который затянул со сдачей дома, засудила тюменка

Строительная организация возмещать ущерб не торопилась
Вадим Бегун
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Тюменка отсудила крупную сумму денег у застройщика.Тюменка отсудила крупную сумму денег у застройщика.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени женщина добилась выплаты крупной суммы денег от застройщика. Дело в том, что строительная компания не вовремя сдала дом, что местной жительнице не пришлось по душе.

– Требования тюменка мотивировала тем, что свое обязательство по оплате цены за квартиру в строящемся доме исполнила, передав всю сумму в полном объеме. Застройщик же не торопился вводить дом, нарушив планы будущих новоселов. Женщина направила претензию в адрес строителей с требованием выплаты неустойки, однако ответа так и не дождалась, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Суд в июне этого года признал застройщика виновным и обязал выплатить тюменке более 200 тысяч рублей. Но организация возмещать ущерб не торопилась, поэтому приставам пришлось применить принудительные меры воздействия на должника: вынесено постановление о запрете на регистрационные действия и постановление об обращении взыскания на денежные средства. На сегодняшний день задолженность взыскана в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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