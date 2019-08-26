2019-08-26T12:53:12+03:00
Происшествия

Тюменцы избавились от похищенных велосипедов, выкинув их реку Туру

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменцы выкинули два похищенных велосипеда в реку.Тюменцы выкинули два похищенных велосипеда в реку.Фото: Вадим Бегун
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Два тюменца промышляли воровством велосипедов. Одни транспортные средства они сдавали в комиссионные магазины, другие просто выбрасывали в местную реку.

За неделю в тюменскую полицию обратились несколько местных жителей с заявлениями о пропаже велосипедов. Своих двухколесных друзей горожане оставляли на несколько часов днем либо на ночь в подъезде. Стоимость похищенного варьируется от 4 до 10 тысяч рублей. Вскоре два злоумышленника, 38 и 20 лет, были задержаны.

– В ходе допроса фигуранты сознались в содеянном и рассказали, что действовали без четкого плана. Случайным образом они выбирали дом в районе микрорайона «Тура», в котором проживали сами, и методично проверяли все подъезды. Если находили велосипед, срывали запирающее устройство и забирали двухколесный транспорт, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что преступникам удалось украсть пять велосипедов. Три они сдали в комиссионный магазин, еще два просто выкинули в Туру, посчитав их непригодными для продажи. Возбуждено уголовное дело, мужчины находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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