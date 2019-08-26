Тюменские депутаты выбрали маршруты для детского туризма в Сургуте

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-26T11:40:09+03:00

Школьники региона теперь могут ездить другу к другу в гости

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Депутаты Тюменской областной думы в Сургуте выбрали маршруты для межрегионального детского туризма. Сделано это было для того, чтобы дети знакомились с историей и географией своего региона.

– Мы хотим пробудить в подростках интерес к занятиям краеведением. Планируем привлекать ребят из многодетных и малообеспеченных семей. К сожалению, родители не всегда могут отправить их отдыхать, наш же проект будет помогать им путешествовать, – сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, глава фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

В рамках проекта слуги народа побывали в историко-культурном центре «Старый Сургут», а также в доме-музее первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова. Здесь прямо во дворе расположена буровая установка тех лет. Кроме того, гости посетили краеведческий и художественный музеи, а также музей одной из самых крупных в мире нефтяных компаний «Сургутнефтегаз».

Какие именно объекты Сургута будут включены в состав маршрута, станет известно в ближайшее время. В настоящее время идет их проработка.

ИСТОЧНИК KP.RU