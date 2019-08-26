Полез разнимать драку: тюменец откусил палец своему дяде, не рассчитав силы

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-26T11:13:26+03:00

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34-летний мужчина задержан в Вагайском районе. Он подозревается в причинении средней тяжести вреда здоровью. Кровожадный родственник откусил половину пальца своему дяде.

В дежурную часть вагайской полиции от представителя районной больницы поступило сообщение. Медик рассказал, что к ним за медицинской помощью обратился 41-летний мужчина с повреждениями левой руки.

– Пострадавший приехал к своему 34-летнему племяннику в село Бегишевское из города Мегион. Родственники пошли в местное ночное заведение. Там племянник начал бороться со своим другом, что не понравилось потерпевшему. Он решил прекратить драку и уложил на землю своего родственника. Тот захотел вырваться и укусил дядю, но не рассчитал силы и откусил ему часть пальца, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В полиции добавили, что кровожадный родственник признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, мужчина может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU