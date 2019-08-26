2019-08-26T11:36:54+03:00
Происшествия

Сила есть - ума не надо: тюменец стащил кованую лавку с территории ТРЦ

Мужчина унес ее на руках
Вадим Бегун
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Тюменец на руках унес понравившуюся ему лавочку.Тюменец на руках унес понравившуюся ему лавочку.Фото: Вадим Бегун
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В Ялуторовске местный житель не смог пройти мимо лавочки. Спустя некоторое время она оказалась во дворе его частного дома.

В межмуниципальный отдел полиции «Ялуторовский» поступило сообщение от администратора одного из торговых центров, расположенного в городе, о хищении кованной скамьи. Имущество, принадлежащее торговому объекту, было украдено ночью, его стоимость оценили в 11 тысяч рублей.

– В ходе подворного обхода во дворе одного из частных домов была обнаружена похищенная скамья. Как оказалось, 30-летний ялуторовчанин, проживающий на той же улице, где находится торговый центр, ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. Заметив чужое имущество, молодой человек решил присвоить его себе. Легко справившись с металлическими штырями, он на руках унес ее домой и оставил во дворе. Использовать лавочку планировал в личных целях, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело, а скамья возвращена на место. Тюменцу за его пьяную выходку грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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