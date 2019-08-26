Губернатор Александр Моор презентует в Москве Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-26T09:56:28+03:00

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Амбициозный проект - Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ мирового уровня, созданный на основе интеграции научных и образовательных организаций Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, презентует сегодня в московском Сколково губернатор Александр Моор.

Члены Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, министра науки и образования РФ Михаила Котюкова заслушают программы деятельности пяти пилотных НОЦ, образованных в рамках нацпроекта «Наука» в регионах России. В их числе - и наш регион.

- Невозможно построить процветающую экономику, не умея создавать новое знание. Речь идет о создании новых технологий для реального сектора. Такой опыт создания интеллектуальных производственных систем, в том числе для нефтегазового сектора, есть в Тюменской области, - говорит глава региона.

Отметим, что основными областями исследований Западно-Сибирского межрегионального НОЦ станут нефтегазовая отрасль, биобезопасность и исследования Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU