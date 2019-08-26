2019-08-26T10:51:46+03:00
Общество

На Тюмень идут дожди и похолодание

Предстоящие выходные будут по-осеннему прохладные
Вадим Бегун
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В Тюмени совсем скоро будет холодно.В Тюмени совсем скоро будет холодно.Фото: Вадим Бегун
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Через несколько дней в Тюмень придет циклон, который принесет с собой кратковременные дожди и похолодание. Температура воздуха упадет до 10 градусов тепла.

Если до четверга в областном центре будет стоять умеренно-теплая погода, то уже в пятницу местных жителей ждет понижение температуры воздуха до 9 градусов выше нуля. Дождь, который начнется в четверг, немного «сбавит обороты» в пятницу, однако продолжится в субботу. В последний месяц лета температура воздуха будет составлять не более 10 градусов тепла, ветер северный 6 метров в секунду, однако его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Воскресенье, 1 сентября, выдастся холодным. В первый день осени осадков не ожидается, однако температура воздуха не поднимется выше отметки в 9 градусов. Потепление до 18 градусов тепла ожидает тюменцев только со следующего вторника, 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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