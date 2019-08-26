2019-08-26T09:10:20+03:00
Происшествия

Мать погибшего на работе тоболяка отсудила у компании полмиллиона рублей

Решение суда пока в законную силу не вступило
Вадим Бегун
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Тоболяк погиб, его мать отсудила у виновника полмиллиона рублей.Тоболяк погиб, его мать отсудила у виновника полмиллиона рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тобольске женщина отсудила у виновной в смерти ее сына компании 450 тысяч рублей. Предприятие нарушило правило безопасности при ведении работ.

– 30 мая прошлого года на базе производственного обслуживания ООО «Спецмонтажкомплект» в Тобольске в связи с обрушением опор технологического проезда погиб 35-летний мужчина, работавший изолировщиком. В июне этого года производитель работ предприятия признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ и осужден к условной мере наказания. Мать погибшего обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Там добавили, что суд взыскал с предприятия 450 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Решение пока в законную силу не вступило.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что в Тюмени рабочий завода сорвался с высоты и погиб. Врачи боролись за жизнь мужчины два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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