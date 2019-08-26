В Тюмени частный детектив незаконно следил за сотрудницей салона красоты

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-26T08:46:25+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя Тюмени, который работает частным детективом. Он обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также превышении полномочий.

– В ноябре этого года владелец одного из салонов красоты города попросил обвиняемого проверить бывшую работницу на предмет пропажи клиентской базы салона. Детектив, не имея судебного решения, через неизвестных лиц получил информацию о времени телефонных сообщений женщины, а также СМС и ММС-сообщениях. Все эти сведения он передал за вознаграждение в 25 тысяч рублей. Позже он предложил заказчику за 100 тысяч рублей собрать информацию о месте жительства, имуществе и банковских счетах потерпевшей. Тот согласился и заплатил детективу более 95 тысяч рублей, получив интересующую его информацию, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Деятельность обвиняемого была установлена и пресечена. На сегодняшний день достаточная доказательственная база собрана. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU