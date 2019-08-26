Тоболяк попался на уловки лже-продавца и лишился своих денег

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-26T08:26:35+03:00

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В Тобольске мужчина перевел мошеннику более 16 тысяч рублей. Тот обещал доставить пострадавшему купленный товар, но этого так и не произошло.

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о факте мошенничества обратился 34-летний местный житель. Оказалось, что мужчина решил приобрести колеса для автомобиля.

– Подходящий товар он нашел в группе в социальной сети. Связавшись с продавцом, стороны договорились о сделке. Колеса должна была доставить транспортная компания из города Брянска, поэтому лжепродавец настоял на полной оплате за товар. Для убеждения своих намерений он скинул заявителю фото колес. После того как потерпевший перевел более 16 тысяч рублей, мошенник скинул накладную транспортной компании, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что покупки тоболяк так и не дождался. Мужчина позвонил в транспортную компанию, однако оператор его заверил, что такого заказа не существует. Продавец на связь перестал выходить. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU