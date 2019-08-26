2019-08-26T07:40:24+03:00
Экономика

В Тюмени выберут лучшего предпринимателя

Сначала бизнесменам, претендующим на звание, нужно зарегистрироваться на сайте
Вадим Бегун
Поделиться:
Лучшего бизнесмена выберут в Тюмени. Фото - pixabay.com.Лучшего бизнесмена выберут в Тюмени. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Тюменская марка». Заявки на сайте marka72.ru принимаются до 18 сентября.

– Потенциальным участникам необходимо зайти на сайт, нажать «Стать участником конкурса», ответить на вопросы анкеты и подать заявку. В итоге эксперты отберут 80 предприятий и предпринимателей, которые будут бороться за победу в семи номинациях, – сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул важность конкурса, заявив, что «Тюменская марка» – это хорошая возможность для малого и среднего бизнеса презентовать свою продукцию и получить обратную связь от жителей. По его словам, конкурс уже вышел за пределы областного центра и стал брендом, который говорит о качестве продукции и оказываемых предпринимателями услуг.

Напомним, выставка состоится 26 и 27 октября. Победителям конкурса за первое, второе и третье места в каждой номинации предусмотрены денежные субсидии на развитие бизнеса: от 80 до 150 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения пройдет 14 ноября в ДК «Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять человек вытащили из огня тюменские пожарные на прошедшей неделе
Мать погибшего на работе тоболяка отсудила у компании полмиллиона рублей
В Тюмени частный детектив незаконно следил за сотрудницей салона красоты
Тоболяк попался на уловки лже-продавца и лишился своих денег
Убегали от друзей: тоболяк украл выпавшие из пакета телефоны студентов
Оторвал бирки, надел под кофту: тюменец похитил футболку в «Сити Молле»
На улице Зои Космодемьянской в Тюмени отключат светофоры
Погода на 26 августа в Тюмени: начинается сезон дождей
В Тобольске издан двухтомник Чехова об острове Сахалине
Тюменцы рассказали, как не попасться мошенникам при аренде жилья
В Тюмени пройдет бесплатный киноквиз
В тюменском посёлке Московский появится Дом культуры
Родителям тюменских первоклашек рассказали, как сберечь здоровье первоклашки
Дворы посёлка Боровский преображаются
Три участка трассы «Тюмень-Тавда» активно ремонтируются
Тюменским детям-инвалидам нужны ранцы и школьные принадлежности
Федеральные эксперты высоко оценили тюменские медучреждения для пожилых
Тюменкам предлагают ради ранней пенсии родить троих
Погода в Тюмени 25 августа: тепло и небольшой дождь
Кондитерские изделия тюменских производителей пользуются спросом и в Азии, и в Европе
Инклюзивный спектакль «Дежавю» станет итогом областного социального проекта «Предназначение»
Рано осиротевшие братья из Абатского района стали развивать личное подсобное хозяйство
Александр Моор назвал приоритеты в образовании подрастающего поколения
Тюменцам рассказали, опасны ли клещи в августе
Незабываемые летние каникулы в детских лагеря Тобольска завершают сезон
Тюменские общественники издадут настольные игры по истории Великой Отечественной войны