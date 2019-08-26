В Тюмени выберут лучшего предпринимателя

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-26T07:40:24+03:00

Сначала бизнесменам, претендующим на звание, нужно зарегистрироваться на сайте

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В Тюменской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Тюменская марка». Заявки на сайте marka72.ru принимаются до 18 сентября.

– Потенциальным участникам необходимо зайти на сайт, нажать «Стать участником конкурса», ответить на вопросы анкеты и подать заявку. В итоге эксперты отберут 80 предприятий и предпринимателей, которые будут бороться за победу в семи номинациях, – сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул важность конкурса, заявив, что «Тюменская марка» – это хорошая возможность для малого и среднего бизнеса презентовать свою продукцию и получить обратную связь от жителей. По его словам, конкурс уже вышел за пределы областного центра и стал брендом, который говорит о качестве продукции и оказываемых предпринимателями услуг.

Напомним, выставка состоится 26 и 27 октября. Победителям конкурса за первое, второе и третье места в каждой номинации предусмотрены денежные субсидии на развитие бизнеса: от 80 до 150 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения пройдет 14 ноября в ДК «Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU