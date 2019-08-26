Оторвал бирки, надел под кофту: тюменец похитил футболку в «Сити Молле»

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-26T06:20:18+03:00

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В Тюмени молодой человек чуть не совершил дерзкое похищение футболки из отдела одежды местного торгово-развлекательного центра. Осуществить задуманное ему помешал продавец.

– 19-летний юноша, находясь в помещении ТРЦ «Тюмень Сити Молл», зашел в один из магазинов, взял со стеллажа футболку стоимостью 677 рублей и зашел в примерочную. Там он оторвал с нее бирки и снял антикражное устройство, после чего надел ее на себя под кофту и вышел из отдела. Через некоторое время к нему подошел сотрудник магазина, провел в служебное помещение и вызвал полицейских, которые доставили преступника в отдел полиции. Похищенная вещь была изъята, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Там также сообщили, что ранее молодой человек уже был оштрафован за подобное нарушение на 3100 рублей. Теперь же суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кстати, тюменец полностью раскаялся в содеянном и свою вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU