2019-08-26T05:40:23+03:00
Общество

На улице Зои Космодемьянской в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На Космодемьянской в Тюмени отключат светофоры.На Космодемьянской в Тюмени отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 26 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с восьми утра до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Ленинградской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оторвал бирки, надел под кофту: тюменец похитил футболку в «Сити Молле»
Погода на 26 августа в Тюмени: начинается сезон дождей
В Тобольске издан двухтомник Чехова об острове Сахалине
Тюменцы рассказали, как не попасться мошенникам при аренде жилья
В Тюмени пройдет бесплатный киноквиз
В тюменском посёлке Московский появится Дом культуры
Родителям тюменских первоклашек рассказали, как сберечь здоровье первоклашки
Дворы посёлка Боровский преображаются
Три участка трассы «Тюмень-Тавда» активно ремонтируются
Тюменским детям-инвалидам нужны ранцы и школьные принадлежности
Федеральные эксперты высоко оценили тюменские медучреждения для пожилых
Тюменкам предлагают ради ранней пенсии родить троих
Погода в Тюмени 25 августа: тепло и небольшой дождь
Кондитерские изделия тюменских производителей пользуются спросом и в Азии, и в Европе
Инклюзивный спектакль «Дежавю» станет итогом областного социального проекта «Предназначение»
Рано осиротевшие братья из Абатского района стали развивать личное подсобное хозяйство
Александр Моор назвал приоритеты в образовании подрастающего поколения
Тюменцам рассказали, опасны ли клещи в августе
Незабываемые летние каникулы в детских лагеря Тобольска завершают сезон
Тюменские общественники издадут настольные игры по истории Великой Отечественной войны