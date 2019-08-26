Погода на 26 августа в Тюмени: начинается сезон дождей

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-26T05:00:19+03:00

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Сегодня, 26 августа, небо в Тюмени будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до 15 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +13 градусов. Ветер южный, переходящий в северо-западный, 1-5 метров в секунду.

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

ИСТОЧНИК KP.RU