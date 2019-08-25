Дворы посёлка Боровский преображаются

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-25T11:06:28+03:00

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Шесть дворовых территорий благоустраивают в этом году в самом крупном муниципальном образовании Тюменского района – поселке Боровский. В общей сложности уже к середине сентября здесь наведут красоту на 30 тысячах квадратных метрах.

- Работаем во дворах, включающих десять многоквартирных домов: ул. Пушкина, 2 и 6; ул. 8 Марта, 2 и 4; ул. Ленинградская, 16 и ул. Советская, 23; ул. Мира, 23 и 24; ул. Островского, 20 и 27, - рассказал заместитель главы сельского поселения Максим Никифоров. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной сельской среды», принятой решением местной Думы и рассчитанной до 2022 года.

Ремонт дворов включает устройство газонов, парковочных мест, проездов и тротуаров, установку малых архитектурных форм (МАФ) и ограждений. Аварийные зеленые насаждения здесь сменят молоденькие липы, сирени и шаровидные ивы. На нескольких территориях благоустройство подходит к завершению. Так, в большом дворе ул. 8 Марта 2, 4 и Пушкина 2 осталось установить МАФы на детской игровой площадке, ограждения, посадить деревья и кустарники. А вот во дворе по улице Мира работы только начались: здесь будут устроены проезды, тротуары, парковки, газоны, посадят сирень и ивы, а также организуют освещение двора.

Активными участниками работ по благоустройству выступают и сами жильцы многоквартирников: они следят за ходом ремонта и делятся со строителями советами. Так, по инициативе и при непосредственном участии заядлого садовода, жительницы дома № 6 по улице Пушкина Надежды Шишкиной обновились цветники у придомовой территории.

Работали, как отметила боровчанка, в тандеме со строителями, которые привезли землю и поделились щебнем. Преображением двора довольны и соседи Надежды Шишкиной: сейчас здесь по обновленному тротуару катаются дети на роликах, гуляют молодые мамы с колясками, на своих местах стоят автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU