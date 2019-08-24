2019-08-24T14:20:15+03:00
Звезды

Ялуторовчане с размахом отмечают августовские спасы

В качестве сувенира каждый в подарок получает баночку варенья
Алена Кульмухаметова
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Ялуторовчане с размахом отмечают августовские спасы. Фото с сайта pixabay.comЯлуторовчане с размахом отмечают августовские спасы. Фото с сайта pixabay.com
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В Ялуторовском остроге гости попадают сразу на три спаса: Медовый, Ореховый и Яблочный. Каждого посетителя острога здесь встречают Пасечник, Ореховая барыня, Хлебный дед и Яблоница, которые угощают всех огромным яблочным пирогом, вес которого превышает 100 килограммов, и чаем с кедровыми орешками из гиганта-самовара.

Во время пробы сладкого пирога гости могут послушать выступления творческих коллективов Ялуторовска.В качестве сувенира каждый в подарок получает баночку варенья, приготовленного из яблок, выращенных в садах, которые посадил декабрист Вильгельм Тизенгаузен.

Кроме того, на площадках организован мастер-класс по рисованию фруктами и овощами, а любители стрельбы испытывают себя на меткость в лучном тире. Вместе с мастерами острога здесь также можно попробовать изготовить банный веник.

Организаторы приготовили еще немало занятных вещей. Здесь покажут яблочный фитнес, где можно продегустировать спортивное питание, а еще поупражняться со спортивными снарядами. Для малышей и детей постарше устроено поролоновое шоу, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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