СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-24T14:10:22+03:00

В Тюмени пьяный водитель протаранил несколько автомобилей и врезался в дерево. Фото с сайта pixabay.com

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью в Тюмени на улице Елизарова. Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» заехал на парковку, врезался в несколько автомобилей на парковке протаранил несколько автомобилей и врезался в дерево.

«Неадекватный водитель (скорее всего пьяный) жестко врезался в дерево и снес несколько припаркованных автомобилей у дома #6 по ул. Елизарова. От сильного грохота проснулось много жильцов, и выбежали на улицу узнать, что случилось. Жертв и пострадавших нет. Водитель жив», сообщают очевидцы.

Тюменец Павел рассказал, что доставал водителя иномарки из авто и он был неадекватен. Другой очевидец сообщил, что водителя до этого видели на пересечении улиц Дамбовская-Одесская.

- Он шёл километров 180, до места ДТП ещё тачек насобирал, - комментирует Артём.

В пресс-службе Госатвоинспекции по Тюменской области подтвердили факт ДТП: около дома № 8 по улице Елизарова в районе половины второго ночи 24 августа водитель «Volkswagen Polo» 1991 года рождения, на автомобиле влетел в дерево. Мужчина получил множественные травмы

Добавим, что в половине второго часа ночи 24 августа произошло сразу два ДТП: на Елизарова и на кольце Федюнинского — Пермякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU