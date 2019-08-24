СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-24T12:58:51+03:00

На кольце Федюнинского-Пермякова водитель на «КИА» снёс ограждение и вылетел на газон. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

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Дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим произошло сегодня глубокой ночью в Тюмени.

По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, на кольце Федюнинского — Пермякова около половины второго часа ночи 24 августа автомобиль «КИА церато» вылетел с дорожной полосы, пробив ограждение, бордюр и выскочил на газон. При этом иномарка несколько раз перевернулась.

Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

Очевидец сообщает, что автомобиль двигался на высокой скорости и вывернул гранитный бордюр, снёс забор.

Водитель иномарки – 26-летний мужчина получил травмы грудной клетки и был доставлен в больницу. О том, был ли владелец иномарки трезв, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU