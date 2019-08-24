Александр Моор: педагогический форум задаёт профессиональный тон новому учебному году

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-24T12:49:10+03:00

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Общественный форум «Тюменское образование – 2019» позволяет педагогам обменяться опытом, подвести итоги и выработать планы на будущее, а также задаёт профессиональный тон новому учебному году. Об этом сегодня, 24 августа, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на августовском педсовете.

Глава региона подчеркнул, что 2019 год для региона – особый. Во-первых, это год 75-летия Тюменской области, юбилейные мероприятия прошли под девизом «Земля больших людей». Во-вторых, это год новых успехов по многим направлениям и новых замыслов, в-третьих – рекордное количество высокобалльников, победителей и призёров всероссийских олимпиад.

- Важно, удерживая заданную планку, сделать нормой, закономерностью нашей работы достижение результатов следующего уровня, - подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, в новой среде развития, которая формируется в рамках национальных проектов, с кванториумами и технопарками, технологическими новинками и современными лабораториями, можно рассчитывать на новую серию ярких побед и расширение состава чемпионов и призёров.

Напомним, в ежегодном августовском профессионально-общественном форуме принимают участие более 7,5 тысяч педагогов. В течение пяти дней учителя региона и руководители школ приняли участие в тренингах и мастер-классах, а также обсудили насущные вопросы отрасли образования. По окончании пленарного заседания педагогам представят высокотехнологичное оборудование, которое применяется в современных школах. Здесь же будут действовать павильоны: «Кванториум», проект «Читающая школа», «Науколаб» и «Современные практики работы».

ИСТОЧНИК KP.RU