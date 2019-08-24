2019-08-24T09:58:33+03:00
Спорт

ФК «Тюмень» сыграл вничью с уральскими футболистами

Зрелищная игра началась со второго тайма
Алена Кульмухаметова
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ФК «Тюмень» сыграл вничью с уральскими футболистами. фото из группы "ФК "Тюмень" в соцсети ВКонтактеФК «Тюмень» сыграл вничью с уральскими футболистами. фото из группы "ФК "Тюмень" в соцсети ВКонтакте
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Встреча футбольных клубов «Тюмень» и «Урал-2» в гостевом матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ состоялся на базе отдыха «Бажовия» в Сысерти.

В пресс-службе тюменского клуба рассказали, что их игроки трижды вели в счете, но хозяева из «Урала-2» каждый раз сравнивали результат.

В первом тайме на 8-й минуте Артур Газданов прострелил с фланга и бывший футболист «Урала» Михаил Бирюков переправил мяч в сетку. Через 10 минут случился курьезный гол. Вратарь хозяев Олег Баклов вынес мяч к чужим владениям. Его тюменский коллега по амплуа Денис Вамбольт не рассчитал траекторию полета. Ошибкой воспользовался Артем Шаболин, закативший мяч в пустой створ – 1:1.

Во втором тайме на 59-й минуте отличился Александр Субботин. Вскоре Александр Некрасов сравнял счет. На 76-й минуте удачу сибирякам принес первый угловой, разыгранный ими после перерыва. Газданов отправил мяч к воротам, и капитан хозяев Алексей Герасимов записал на свой счет автогол. За 4 минуты до завершения матча Мингиян Бевеев установил окончательный результат – 3:3.

Добавим, что 30 августа и 3 сентября футболисты «Тюмени» проведут две домашние официальные игры. Сначала в первенстве страны сыграют против «Лады» из Димитровграда, а затем в Кубке - против красноярского «Енисея» из ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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