2019-08-24T09:40:51+03:00
Общество

Технологи научат тюменцев варить сыр

Мастер-класс будет бесплатным
Алена Кульмухаметова
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Технологи научат тюменцев варить сыр. Фото с сайта pixabay.comТехнологи научат тюменцев варить сыр. Фото с сайта pixabay.com
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Об истории создания одного из любимых людьми молочного продукта, а также секреты его приготовления расскажет сыровар из Тюмени.

Участники мастер-класса не только увидят процесс приготовления сыра, но смогут сами его приготовить. Обучающее мероприятие состоится 29 августа в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Начало в 18:30, вход свободный.

В процессе приготовления сыра главный технолог одной из сыроварен Илья Измайлов объяснит, чем отличаются дорогие и популярные продукты от тех, что продаются в магазинах «у дома». В конце мастер-класса будет организована дегустация различных сортов, которые изготавливают в Тюмени.

— Мы решили провести событие именно такого формата, потому что хотим предложить тюменцам разные варианты времяпрепровождения. Так в августе уже прошли: игротека, мастер-класс по реставрации старых вещей, воркшоп по анимации, а теперь вместе с участниками будем учиться варить сыр, — отметила Мария Федоренко, руководитель центра продюсирования «Моя территория».

Зарегистрироваться на мастер-класс можно на сайте TMN-id.ru, сообщают «Аргументы и Факты в Западной Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU

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