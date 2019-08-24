Технологи научат тюменцев варить сыр
Об истории создания одного из любимых людьми молочного продукта, а также секреты его приготовления расскажет сыровар из Тюмени.
Участники мастер-класса не только увидят процесс приготовления сыра, но смогут сами его приготовить. Обучающее мероприятие состоится 29 августа в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Начало в 18:30, вход свободный.
В процессе приготовления сыра главный технолог одной из сыроварен Илья Измайлов объяснит, чем отличаются дорогие и популярные продукты от тех, что продаются в магазинах «у дома». В конце мастер-класса будет организована дегустация различных сортов, которые изготавливают в Тюмени.
— Мы решили провести событие именно такого формата, потому что хотим предложить тюменцам разные варианты времяпрепровождения. Так в августе уже прошли: игротека, мастер-класс по реставрации старых вещей, воркшоп по анимации, а теперь вместе с участниками будем учиться варить сыр, — отметила Мария Федоренко, руководитель центра продюсирования «Моя территория».
Зарегистрироваться на мастер-класс можно на сайте TMN-id.ru, сообщают «Аргументы и Факты в Западной Сибири».
ИСТОЧНИК KP.RU