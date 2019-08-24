В Ялуторовске построят «стража непогоды»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-24T09:31:29+03:00

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Неожиданные порывы ветра, ливни и грозы смогут прогнозировать синоптики Тюменской области совсем скоро. Это связано со строительством центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Ялуторовске.

По информации пресс-службы Главгосэкспертизы, специалисты уже рассмотрели проектно-сметную документацию на техническое оснащение доплеровского метеорологического радиолокатора и выдали положительные заключения.

«Стража непогоды» высотой 30,5 метров установят на улице Поселковая. Проектом предусмотрены модуль технического персонала, аппаратный контейнер и антенная система доплеровского метеорологического локатора и дизельная электростанция. Также здесь будет проложена внутриплощадочная дорога с разворотной площадкой, установлено ограждение и сооружены иные необходимые объекты.

Добавим, что доплеровский радиолокатор позволит проводить геофизический мониторинг окружающей среды, контроль и обнаружение метеорологических явлений, влияющих на обеспечение безопасности полетов, анализ и прогнозирование состояние облачности, появления осадков и связанных с ними опасных явлений погоды, что позволит формировать краткосрочные прогнозы и выдавать штормовые предупреждения, сообщает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU