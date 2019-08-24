2019-08-24T08:28:13+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, какие букеты цветов сейчас в моде на 1 сентября

Бюджетный и оригинальный букет при профессиональном подходе можно получить из хризантем
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменцам рассказали, какие букеты цветов сейчас в моде на 1 сентября. Фото с сайта pixabay.comТюменцам рассказали, какие букеты цветов сейчас в моде на 1 сентября. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Статистика говорит о том, что астры, гладиолусы и георгины постепенно уходят в прошлое. На 1 сентября тюменцы покупают хризантемы, герберы и розы. Уже сейчас уличные торговцы предлагают школьные букеты, а в цветочных магазинах появился большой ассортимент цветов на торжественную линейку.

При выборе цветов для учителя нужно следовать правилам делового стиля: не стоит покупать двусмысленные и вычурные букеты. Лучше избежать большого количества декоративных элементов, экзотических цветов (их аромат может вызвать аллергию) или алых роз – символа любви и страсти. К слову, именно розы вошли в Топ-3 самых популярных у тюменцев цветов для букета на 1 сентября.

- Чаще всего в Тюмени покупают хризантемы, герберы и розы, - рассказали специалисты цветочной сети. – При этом ко Дню знаний мы завозим тюльпаны, зелень, подсолнухи, классика жанра – гладиолусы и многие другие.

Первоклассникам лучше всего покупать небольшие букеты в осенней палитре: желтой, оранжевой, красной, бордовой, золотой или темно-зеленой. Хорошо впишутся белые, розовые, сиреневые оттенки, голубые сезонные цветы. При этом важно помнить, что лаконичность, насыщенность и оригинальность букету дают два-три цвета.

Различаются букеты и по половому признаку. Если учитель – мужчина, то и букет нужен строгий: каллы, георгины, гладиолусы. Кроме того, мужские композиции менее объемны по сравнению с женскими: для них достаточно трех-пяти цветков. Женщинам подойдут тюльпаны, гладиолусы и хризантемы. Красивые сочетания дают герберы и подсолнухи. Еще одним вариантом стала корзина с пиафлорой – губкой, которая поддерживает влагу.

Бюджетный и оригинальный букет при профессиональном подходе можно получить из хризантем. Главное, чтобы цветы были свежими, а оформление – гармоничным, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полторы тысячи малышей из Тюменского района впервые пойдут в детский сад
ФК «Тюмень» сыграл вничью с уральскими футболистами
Технологи научат тюменцев варить сыр
В Ялуторовске построят «стража непогоды»
На фестивале «Ишимский конный стан» начались скачки
Тюменцев просят помочь с канцтоварами детям из малообеспеченных семей
До открытия современного ФАП в Ишимском районе остались считанные дни
Погода в Тюмени 24 августа: солнечно и без дождей
Тюменские пенсионеры попробуют себя в качестве блогеров и журналистов
В школах Богандинского заработают «Точки роста»
Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в сентябре
Оператор машинного доения коров защищает честь Тюменской области на всероссийском конкурсе
В Тюменской области реализуется национальный проект «Чистая вода»
Тюменцы предпенсионного возраста могут повысить квалификацию без отрыва от работы
Начинающим тюменским экспортёрам рассказали, как получить репутацию надёжного партнёра