2019-08-24T04:59:21+03:00
Общество

Погода в Тюмени 24 августа: солнечно и без дождей

Туман над водой утром – к тёплой неделе
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 24 августа: солнечно и без дождей. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 24 августа: солнечно и без дождей. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 24 августа в Тюмени с утра солнечная погода, днём переменная облачность, дождей не ожидается. Ветер западный, северо-западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +20 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13-18 метров в секунду, температура воздуха днём составит +18,+23 градусов.

Народные приметы в этот день гласили: если мало грибов в лесу – зимой будет морозно. Безветренная погода – тепло установится надолго. Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной. Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет. Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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