Тюменцы предпенсионного возраста могут повысить квалификацию без отрыва от работы

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-23T18:37:24+03:00

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В Тюменской области, в рамках национального проекта «Демография», организуется обучение граждан предпенсионного возраста. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в рамках проекта свою квалификацию уже повысили 145 человек, ещё 113 обучаются в настоящее время.

Благодаря участию в программе работники могут повысить квалификацию, необходимую для выполнения профессиональных задач, без каких-либо финансовых затрат. Обучающиеся граждане получают дополнительные профессиональные навыки и обучаются основам цифровой грамотности. Центр занятости населения возмещает работодателю затраты на обучение в размере не более 65,7 тыс. рублей на человека. Также работники могут сами обратиться в органы службы занятости населения и пройти обучение по выбранному направлению.

Обучаться граждане могут без отрыва от работы, в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий, в зависимости от выбранной образовательной программы. Сроки освоения программы составляют не более трёх месяцев.

Наиболее популярные профессии: водитель погрузчика, агент по снабжению, слесарь аварийно-восстановительных работ, помощник воспитателя, бухгалтер, электромонтер, менеджер по рекламе и менеджер ресторанного бизнеса.

Кстати, участниками проекта могут стать и соискатели, то бишь незанятые граждане предпенсионного возраста. В период обучения они могут получать стипендию в размере 11280 рублей (МРОТ) плюс районный коэффициент.

ИСТОЧНИК KP.RU