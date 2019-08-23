2019-08-23T13:45:04+03:00
Экономика

Тюменские предприятия наладили контакты с партнёрами из Азербайджана

Делегация Тюменской области вернулась из деловой поездки в Баку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предприятия наладили контакты с партнёрами из АзербайджанаТюменские предприятия наладили контакты с партнёрами из АзербайджанаФото: pixabay.com
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Делегация Тюменской области, в составе которой: предприниматели, специалисты Центра поддержки экспорта Тюменской области, регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты Тюменской области» МСП Тюменской области на днях вернулась из деловой поездки в Баку.

С 10 по 16 августа 2019 представители таких предприятий, как «Тюмень-Прибор» (услуги в сфере промышленной автоматизации объектов нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей), «Тюменский машиностроительный завод» (диски сцепления для грузовых и легковых транспортных средств), ООО «Жизнь» (добыча торфа и сапропеля), АО «ИПФ «СИБНА» (технические решения в сфере коммерческого учета энергоносителей) провели деловые встречи и биржу контактов в формате B2B.

Во время деловой поездки тюменцы провели переговоры с потенциальными партнёрами из Азербайджана (BakuUniversal Supply, ПО «Азнефть» Socar, «Интракаспиан», BusinessSolution, GlobalEnergyAzerbaijan, ОАО Азнефтемаш, AzersunHolding) по экспорту тюменской продукции и услуг. Кроме того, для участников бизнес-миссии были организованы индивидуальные посещения предприятий-импортёров в Баку и крупнейшего порта на Каспийском море – Бакийского торгового порта – и Сумгаитского Технологического парка (первый технопарк на Южном Кавказе и в Азербайджане).

Сейчас тюменские предприниматели уже ведут переговоры об условиях осуществления первых поставок. По мнению руководителя Центра поддержки экспорта Сергея Полухина, бизнес-миссии – эффективный инструмент, позволяющий экспортерам добиться нужного результата, снизить риски и получить эффективные бизнес-связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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