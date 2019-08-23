Врача, из-за небрежности которого умер пациент, будут судить в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-23T10:47:39+03:00

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В Тюмени осудят 25-летнего врача-терапевта одной из областных больниц. Из-за его халатности в больнице скончался мужчина.

– Обвиняемый, назначенный с сентября 2017 года участковым врачом-терапевтом, с 5 по 6 сентября 2018 года дежурил в приемном отделении медицинского учреждения. Ночью туда доставили 39-летнего мужчину с жалобами на боли в горле из-за попадания инородного тела и повышенную температуру. Однако медик не назначил ему необходимое обследование и просто отпустил домой. На следующее потерпевшего вновь доставили в приемное отделение с ухудшением состояния здоровья, где он умер, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Там пояснили, что обвиняемый допустил дефекты при оказании медицинской помощи, которые и привели к причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Достаточная доказательственная база уже собрана, уголовное дело скоро передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU