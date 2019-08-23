Тюменка пригласила домой незнакомца и лишилась своего телефона

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-23T10:24:52+03:00

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В Тюмени женщина пригласила к себе домой незнакомого ей мужчину. За это он ее «отблагодарил», лишив сотового телефона.

В полицию областного центра поступила информация от местной жительницы. Тюменка пояснила, что обнаружила пропажу мобильника.

– В день преступления фигурант познакомился с женщиной. Недолго думая, новая знакомая пригласила его к себе домой. Там их уже ждала компания друзей тюменки, которая распивала алкогольные напитки. Но злоумышленнику было не до выпивки: он обратил внимание на сотовый телефон, который лежал на столе. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил имущество гостьи и незаметно покинул квартиру, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Потерпевшая только потом заметила отсутствие телефона и обратилась в полицию. Злоумышленник, коим оказался 43-летний ранее судимый местный житель, успел сдать ее имущество в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU