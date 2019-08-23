2019-08-23T10:46:39+03:00
Звезды

Ткать ковры и мастерить обереги научат тюменцев

Площадки будут работать в выходные дни
Вадим Бегун
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Тюменцы будут делать обереги в выходные дни. Фото - Музейно-просветительское объединение Тюменской области.Тюменцы будут делать обереги в выходные дни. Фото - Музейно-просветительское объединение Тюменской области.
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В Тюменском Доме Машарова с завтрашнего дня, 24 августа, стартуют ремесленные сезоны. В рамках них местные мастера познакомят всех желающих с ремеслами и промыслами, а также научат ткать ковры.

По информации Музейно-просветительского объединения Тюменской области, 24-25 августа, в дни открытия ремесленных сезонов, тюменцы смогут научиться мастерить глиняные игрушки, обрядовых кукол, а также браслеты-обереги. В эти дни можно побывать и на мастер-классах по гончарному делу.

Тюменские мастера познакомить горожан с основами прядения, ковроткачества и гончарного дела. Помимо этого, местные жители могут посетить выставку «Радуга ремесел», где им представят изделия мастеров из фондов «Музейного комплекса им. И. Я. Словцова», детали ткацкого стана и старинные инструменты. Эти экспонаты помогут проследить путь развития ремесленного производства в областной столице на рубеже 19 и 20 веков. Отмечается, что интерактивные площадки будут работать в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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