Тюменец засудил управляющую компанию за потоп в его новенькой "двушке"

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-23T09:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени местному жителю удалось отсудить у управляющей компании деньги на ремонт его квартиры. Дело в том, что ее затопило талыми водами: жилплощадь находится на последнем этаже дома.

Не так давно тюменец приобрел квартиру на последнем этаже в микрорайоне Тюменский. Счастье новосела омрачилось, когда он стоял в своей только что отремонтированной «двушке» по колено в воде. Мужчина обратился в суд, потребовав управляющую компанию возместить понесенный материальный ущерб.

– Судья удовлетворил иск и обязал УК выплатить порядка 200 тысяч рублей за испорченный интерьер новосела. Чтобы ситуация не повторилась, технический этаж и крышу отремонтировали сразу после решения суда. Однако компания проигнорировала решение суда. Пришлось наложить арест на их счета, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что права новосела были восстановлены, мужчина уже приступил к ремонтным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU