2019-08-23T09:15:42+03:00
Общество

Тюменец засудил управляющую компанию за потоп в его новенькой "двушке"

Мужчина уже приступил к ремонтным работам
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец засудил УК из-за потопа в новенькой "двушке". Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменец засудил УК из-за потопа в новенькой "двушке". Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени местному жителю удалось отсудить у управляющей компании деньги на ремонт его квартиры. Дело в том, что ее затопило талыми водами: жилплощадь находится на последнем этаже дома.

Не так давно тюменец приобрел квартиру на последнем этаже в микрорайоне Тюменский. Счастье новосела омрачилось, когда он стоял в своей только что отремонтированной «двушке» по колено в воде. Мужчина обратился в суд, потребовав управляющую компанию возместить понесенный материальный ущерб.

– Судья удовлетворил иск и обязал УК выплатить порядка 200 тысяч рублей за испорченный интерьер новосела. Чтобы ситуация не повторилась, технический этаж и крышу отремонтировали сразу после решения суда. Однако компания проигнорировала решение суда. Пришлось наложить арест на их счета, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что права новосела были восстановлены, мужчина уже приступил к ремонтным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области стали чаще убивать
Преподаватель тюменского вуза набрал взяток на один миллион рублей
Конкурс детских рисунков «Азбука полезных продуктов» стартует в Тюмени
Мошенник «развел» пожилую тюменку на 140 тысяч рублей
Из-за перекрытия улицы Ямской тюменские автобусы поменяют маршрут
Полицейские Тюменской области борются с дикорастущей коноплей
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 23 августа в Тюмени: ждите дождь
Тюменская область и «Ростех» реализуют соглашение о сотрудничестве
Тюменский «Дамский» сыр получил серебряную медаль на всероссийском фестивале «Сыр Пир Мир»
Для детей-инвалидов по зрению пройдёт реабилитационный квест
Дому социальной реабилитации семей и детей «Борки» исполнилось 86 лет
Александр Моор поздравил земляков с Днём Государственного флага РФ
В Тюменской области состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино – 2019»
В Тюмени назначен новый начальник УМВД России по городу