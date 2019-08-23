2019-08-23T08:34:40+03:00
Происшествия

Преподаватель тюменского вуза набрал взяток на один миллион рублей

Студенты обращались к учителю через посредника
Вадим Бегун
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Преподаватель ТИУ набрал от студентов взяток.Преподаватель ТИУ набрал от студентов взяток.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего старшего преподавателя кафедры технологии машиностроения Тюменского индустриального университета. Он признан виновным в мелком взяточничестве и получении взятки через посредника в значительном размере.

– В январе этого года студентам-заочникам предстояло сдать государственный экзамен и дипломную работу. Они через посредников обратились к преподавателю и попросили за денежное вознаграждение написать итоговую квалификационную работу, а также посодействовать в успешной сдаче госэкзамена. За свои услуги работник вуза запросил по 60 тысяч рублей с каждого и сообщил, что положительные оценки им будут обеспечены, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что преподаватель также получил мелкие взятки за сдачу курсовых работ. Таким образом он «заработал» 942 тысячи рублей. Суд оштрафовал учителя на 2,5 миллиона рублей и лишил его права заниматься преподавательской деятельностью в течение года. Также стало известно, что за дачу взятки были осуждены 13 студентов. Уголовные дела в отношении еще двух рассматриваются в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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