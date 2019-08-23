Конкурс детских рисунков «Азбука полезных продуктов» стартует в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-23T08:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени стартует конкурс, в рамках которого детям предлагают с помощью кисти рассказать о полезной еде. Работы принимаются до 10 сентября.

Творческое состязание проходит на странице «Тюмень – наш дом детям» портала «Тюмень – наш дом». В конкурсе рисунков на тему «Азбука полезных продуктов» могут поучаствовать все желающие дети и подростки до 17 лет включительно.

– Работы должны быть выполнены в любом художественном стиле: акварель, графика. Обязательное условие – выполнение на бумаге. Работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных материалах не принимаются, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также сообщили, что прием работ будет осуществляться с 19 августа по 10 сентября 2019 года. После организаторы объявят закрытое голосование, которое продлится в течение 7 календарных дней. В качестве жюри выступят жители города Тюмени, которые отдадут голоса за понравившиеся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU